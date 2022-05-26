Донецк, 26 мая, 2022, 14:16 — ИА Регнум. Вооружённые формирования Украины обстреляли Горловку. Об этом 26 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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Новую атаку украинских войск в СЦКК зафиксировали в 13:00. С позиций в Новолуганское по Горловке было выпущено семь снарядов калибром 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, вооружённые формирования Украины атаковали населённый пункт Еленовка в Донецкой Народной Республике.