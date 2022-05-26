Баку, , 14:07 — REGNUM Турция предлагает Азербайджану закупать вертолёты Gökbey («Гёкбей»), а также начать самостоятельно производить запчасти к ним. Об этом 26 мая сообщил агентству «Азери-Пресс» гендиректор Аэрокосмической промышленности Турции Темель Котил на фестивале «Технофест Азербайджан» в Баку.

Реджеп Эрдоган и Ильхам Алиев © Официальный сайт президента Азербайджана

Он отметил, что в Турции уже налажено производство этих вертолётов. Образцы представлены не фестивале.

«Мы также предлагаем Азербайджану приобрести эти вертолеты. Некоторые комплектующие этих вертолетов, которые производятся полностью в Турции, в дальнейшем могут быть изготовлены в Азербайджане», — сказал Котил.

Он отметил, что турецкая сторона готова поделиться технологией производства вертолёта.

Напомним, создание гражданского вертолёта Gökbey в Турции завершилось в июне 2021 года. В стране планируется выпускать по 24 таких машины в год. Кроме того, запланировано создание боевой версии этого вертолёта.