Джакарта, 26 мая, 2022, 14:05 — ИА Регнум. В Индонезии баржа с контейнерами, которая почти затонула в водах провинции островов Риау, была эвакуирована, сообщает CNN Indonesia.

yarregion. ru Затонувшая баржа

В результате инцидента никто не пострадал. Восемь членов экипажа находятся в безопасности.

Баржа с сотнями контейнеров отправилась из Пеканбару, провинция Риау, в Сингапур.

Известно, что в результате сильного ветра положение корабля накренилось на 60 градусов. В результате 12 контейнеров упали в море.

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