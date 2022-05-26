* талибы — запрещённая в России организация

Айбак, Афганистан, 26 мая, 2022, 14:02 — ИА Регнум. За последние десять дней боевики «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сорвали две свадьбы в афганской провинции Саманган.

Свадьба

Источники сообщили газете «8 Собх», что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) требуют по 10 000 афгани за то, чтобы на свадебной вечеринке играла музыка.

Данные, полученные издание, показывают, что за последние десять дней хозяева двух свадеб в Самангане были избиты талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) за неуплату указанной суммы.

Свидетели сообщают, что два дня назад на свадебную вечеринку в одном из свадебных залов ворвались талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и сорвали церемонию. По их словам, жители Айбака, административного центра провинции Саманган, вынуждены платить откуп талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) за проведение свадеб.

Мнение чиновников местного департамента министерства по поощрению добродетели и предотвращению порока узнать не удалось, они отказались комментировать этот вопрос.