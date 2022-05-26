Стокгольм, 26 мая, 2022, 14:00 — ИА Регнум. Регион Даларна первым в Швеции ввел требование об обязательной вакцинации для бюджетников. Оно начало действовать с 1 января 2022 года. Однако уже теперь местные власти намерены его отменить. Об этом 25 мая сообщил телеканал SVT.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

«Сейчас эпидемиологическая ситуация изменилась, поэтому мы намерены частично отменить наше предыдущее решение. Однако важно, чтобы мы сохраняли бдительность в отношении изменений по поводу распространения коронавирусной инфекции», — сказал в интервью SVT региональный советник Ульф Берг.

Ожидается, что администрации Даларны отменит свое решение об обязательной вакцинации 30 мая.

Согласно предложению, требование по-прежнему будет распространяться на временный персонал, новых сотрудников и стажеров. Бюджетники, которые уже трудоустроены на постоянной основе, будут освобождены от необходимости проходить вакцинацию.