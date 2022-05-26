Пекин, 26 мая, 2022, 13:49 — ИА Регнум. Вашингтону необходимо перестать выдавать за международное право свои национальные понятия. Об этом 26 мая заявил официальный представитель министерства обороны КНР старший полковник У Цянь.

Chinamil.com.cn Официальный представитель министерства обороны Китая У Цянь

«США должны прекратить выдавать свои домашние понятия за международные правила, преследование (целей) американской гегемонии также является ошибкой, призываем их объективно рассматривать и принять мирное развитие Китая. Это пойдет на благо китайско-американским отношениям, а также глобальному миру и стабильности», — сказал он.

Также У Цянь отметил, что США являются глобально признанным нарушителем правил международного порядка, так как американская сторона, по его словам, больше всех говорит о них и меньше всех придает им внимания.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 мая официальный представитель министерства обороны КНР Тань Кэфэй заявил, что военные учения Народно-освободительной армии Китая (НОАК) возле Тайваня были проведены в ответ «на сговор острова с США».