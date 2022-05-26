Донецк, , 13:26 — REGNUM Вооружённые формирования Украины обстреляли город Горловка в Донецкой Народной Республике. Об этом 27 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

АГС Mil.ru

В 12:03 в СЦКК зафиксировали атаку с позиций в Майорске. По посёлку шахты 6/7 в Горловке выпущено четыре гранаты из АГС, также применялось стрелковое оружие.

Как сообщало ИА REGNUM, вооружённые формирования Украины атаковали населённый пункт Молодёжное в Луганской Народной Республике.