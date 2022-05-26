Москва, 26 мая, 2022, 13:06 — ИА Регнум. Жителям России доступны любые жанры книг, но чаще они отдают предпочтение художественной литературе (61%). Об этом свидетельствует опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Посетители читают книги

Также в топ-5 вошли также книги по специальности (33%), научно-популярные книги (31%), философская литература и книги по кулинарии (по 12%). Ключевые мотивы чтения книг — саморазвитие (66%) и удовольствие (54%).

В основном граждане читают книги в часы досуга (67%). Уделяют время книгам на работе или учебе не более 10%, почитать в транспорте любят 8%. Чтение в транспорте более распространено в Москве и Санкт-Петербурге (25%).

Инициативный всероссийский интернет-опрос «ВЦИОМ-Онлайн» проведен 11–12 мая 2022 г. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время читают книги подавляющее большинство жителей России (92%).

Читайте также: ВЦИОМ выяснил число читающих книги жителей России