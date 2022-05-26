Санкт-Петербург, , 13:10 — REGNUM Пассажиры Петербургского метрополитена с пятницы, 27 мая, смогут самостоятельно решать, надеть медицинскую маску перед поездкой или нет, проинформировали 26 мая в пресс-службе городской подземки.

Горожане в масках выходят из метро Дарья Драй © ИА REGNUM

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по решению губернатора Петербурга приостанавливается требование по использованию гражданами средств индивидуальной защиты в общественных местах. Использование масок с 27 мая будет носить рекомендательный характер.

В метрополитене Петербурга отметили, что распоряжение губернатора касается в том числе городского транспорта.

«Обращаем ваше внимание на то, что использование средств индивидуальной защиты (масок) при нахождении на территории метрополитена с 27 мая будет носить рекомендательный характер», — указали в пресс-службе подземки.

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