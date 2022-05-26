Москва, 26 мая, 2022, 12:58 — ИА Регнум. Если видеохостинг YouTube заблокирует ещё один брифинг МИД России, кто-то из американских, и не только, журналистов или СМИ поедет домой. Об этом 26 мая сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова на круглом столе в Совете Федерации.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«У меня заблокировали пару брифингов. Что мы сделали? Мы пришли и сказали: «Ещё раз брифинг заблокируете, один журналист или одно американское СМИ поедет домой». Всё», — сказал Захарова.

Она уточнила, что блокировками «занимается дама с польским гражданством», поэтому, «учитывая позицию Польши, может быть, мы не ограничимся только американским».