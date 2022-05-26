Вашингтон, , 12:48 — REGNUM Нерешительность и слабость стали фактически характерными чертами правления президента США Джо Байдена Такое мнение высказал 24 мая в эфире телеканала Fox Business телеведущий Стюарт Варней.

Джо Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

По мнению Варнея, американского лидера преследуют провалы и очередным фиаско оказалась его резкая позиция по защите Тайваня, которую ему в последствии пришлось изменить.

«Слабость и нерешительность стали характерными чертами президентства Байдена. Афганистан показал слабость, которая придала уверенности (президенту России Владимиру) Путину», — сказал он, напомнив о кризисе детского питания в США и о росте цен на бензин в стране.

При этом телеведущий отметил, что поведение действующего президента США тоже не внушает доверия, так как он демонстрирует физическую слабость, а также забывчив и растерян.

«Его кураторы нервничают каждый раз, когда он начинает импровизировать. Они держали его подальше от СМИ. У него не было интервью с глазу на глаз на протяжении 104 дней. Никто не хочет об этом говорить», — пояснил Варней.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министерство торговли США внесло самолёт бизнесмена Романа Абрамовича в список антироссийских санкций.