Таллин, , 12:43 — REGNUM Открываемая с осени нынешнего года в столице Эстонии первая школы для детей украинских беженцев нуждается в учителях, нехватку планируют покрыть за счет студентов-украинцев в местных вузах.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

Об этом директор так называемой «Школы свободы» Ольга Селищева сообщила в интервью гостелевидению Эстонии ETV+.

«Надеюсь, что мы найдем людей. Например, рассчитываем на людей, которые в какой-то момент не были связаны с образованием, но готовы вновь вернуться в эту сферу», — рассказала Селищева. По ее словам, вопрос стоит остро, но она надеется, что оставшегося времени достаточно, чтобы в итоге занять все необходимые позиции в новом учебном заведении.

Министерство образования Эстонии планирует открыть в Таллине новую школу для детей украинских беженцев уже 1 сентября 2022 года.

800 учеников с 7 по 12 классы будут учиться по методу языкового погружения, как минимум 60% уроков будет проходить на эстонском языке. Остальные занятия будут проходить на украинском.