Луганск, , 12:33 — REGNUM На данный момент 95% территории Луганской Народной Республики (ЛНР) освобождено от киевских боевиков. Об этом 26 мая рассказал глава ЛНР Леонид Пасечник в ходе своего выступления по видеосвязи на дискуссионной площадке «Экономическая интеграция с Донбассом и освобожденными территориями».

Леонид Пасечник Цитата скриншот с сайта youtube, su1945

«На сегодняшний день территория ЛНР освобождена практически на 95%», — сказал он.

При этом также Пасечник рассказал, что власти республики готовы предоставить торговые и таможенные льготы инвесторам из России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что силы Народной милиции ЛНР уничтожили за сутки 17 украинских боевиков.