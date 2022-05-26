Донецк, 26 мая, 2022, 12:19 — ИА Регнум. Вооружённые формирования Украины совершили обстрел Киевского района Донецка. Об этом 26 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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Атака зафиксирована в 9:30 с позиций в Авдеевке. По Киевскому району донецкой столицы выпущено пять снарядов калибром 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, украинские войска совершили обстрел населённого пункта Гольмовский в Донецкой Народной Республике.