Бухарест, , 12:16 — REGNUM В ходе специальной операции, проведенной сотрудниками Управления по борьбе с организованной преступностью Румынии (DIICOT), в уездах Тимиш и Караш-Северин на Западе Румынии по подозрению в подделке документов и финансовых махинациях задержаны 10 врачей местных клиник. Об этом 26 мая сообщает бухарестская газета Jurnalul.

Арест

Согласно официальной информации, в ходе расследования было установлено, что в период с 2021 по 2022 годы указанные медики якобы способствовали незаконному получению справок о вакцинации против COVID-19 для нескольких тысяч местных жителей. По версии следствия, соответствующей услугой, стоимость которой составляла 400 евро, воспользовалось в общей сложности 8 тыс. человек.

В ходе обысков у фигурантов дела изъяты мобильные телефоны, ноутбуки и карты памяти. Ведется следствие.

Если вина задержанных лиц будет доказана в суде, каждому их них грозит до пяти лет лишения свободы.