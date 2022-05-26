Бухарест, , 12:12 — REGNUM Из-за резкого ухудшения погодных условий практически на всей территории Румынии объявлено штормовое предупреждение. Об этом 26 мая сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

Дождь Наталия Николаева © ИА REGNUM

По прогнозам местной гидрометеорологической службы, сильные ливни, град и порывистый ветер ожидаются на западе и северо-западе страны, а в центральных горных районах не исключено схождение селевых потоков. В этой связи департамент по чрезвычайным ситуациям при МВД Румынии призвал жителей страны и гостей Румынии воздержаться от длительных путешествий в особо опасные районы.

25 мая в результате мощного урагана в уездах Тимиш и Марамуреш (Трансильвания) без электроэнергии остались сотни населенных пунктов, а из берегов вышли несколько рек. Ветер переворачивал грузовики и с корнем вырывал деревья. Сообщается о 24 пострадавших местных жителях.