Бухарест, 26 мая, 2022, 12:12 — ИА Регнум. Из-за резкого ухудшения погодных условий практически на всей территории Румынии объявлено штормовое предупреждение. Об этом 26 мая сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

Наталия Николаева ИА REGNUM Дождь

По прогнозам местной гидрометеорологической службы, сильные ливни, град и порывистый ветер ожидаются на западе и северо-западе страны, а в центральных горных районах не исключено схождение селевых потоков. В этой связи департамент по чрезвычайным ситуациям при МВД Румынии призвал жителей страны и гостей Румынии воздержаться от длительных путешествий в особо опасные районы.

25 мая в результате мощного урагана в уездах Тимиш и Марамуреш (Трансильвания) без электроэнергии остались сотни населенных пунктов, а из берегов вышли несколько рек. Ветер переворачивал грузовики и с корнем вырывал деревья. Сообщается о 24 пострадавших местных жителях.