Москва, 26 мая, 2022, 12:01 — ИА Регнум. Российская госкорпорация Роскосмос не испытывает такого дефицита в иностранных комплектующих, как другие отрасли, заявил 26 мая вице-премьер России Юрий Борисов.

Roscosmos.ru Разработки Роскосмоса

«Роскосмос оказался в лучшей ситуации по импортозамещению, чем другие отрасли, мы не испытываем такого дефицита, как в других отраслях», — сказал он в ходе Национального промышленного саммита «Промышленная политика в новых реалиях».

Борисов подчеркнул, что Россия до 1990-х годов всю космическую технику делала на отечественных компонентах, которые были вполне конкурентоспособны с точки зрения научно-технологического задела.