В Австралии назвали имя самого богатого человека
Канберра, 26 мая, 2022, 11:54 — ИА Регнум. 26 мая газета Australian Financial Review опубликовала список из 200 самый зажиточных жителей Австралии. Его возглавил горнодобывающий магнат Джина Райнхарт, в результате роста цен на руду состояние которого выросло до 34 миллиардов австралийских долларов (24,1 млрд долларов США).
Райнхарт третий год подряд возглавляет список самых богатых австралийцев по версии Australian Financial Review, в котором 200 самых богатых австралийцев увеличили свое общее состояние с полтриллиона долларов до 555 миллиардов австралийских долларов (394 млрд долларов США).
Из 200 самых богатых жителей страны 137 человек теперь считаются миллиардерами.
В наибольшем выигрыше оказались те, кто владеет горнодобывающими компаниями, занимается недвижимостью и высокими технологиями. При этом общее состояние 10 самых богатых людей составляет 40% всего списка.