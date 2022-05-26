Канберра, 26 мая, 2022, 11:54 — ИА Регнум. 26 мая газета Australian Financial Review опубликовала список из 200 самый зажиточных жителей Австралии. Его возглавил горнодобывающий магнат Джина Райнхарт, в результате роста цен на руду состояние которого выросло до 34 миллиардов австралийских долларов (24,1 млрд долларов США).

Цитата их м/ф «Утиные истории». 1987. США Деньги! Деньги! Деньги!

Райнхарт третий год подряд возглавляет список самых богатых австралийцев по версии Australian Financial Review, в котором 200 самых богатых австралийцев увеличили свое общее состояние с полтриллиона долларов до 555 миллиардов австралийских долларов (394 млрд долларов США).

Из 200 самых богатых жителей страны 137 человек теперь считаются миллиардерами.

В наибольшем выигрыше оказались те, кто владеет горнодобывающими компаниями, занимается недвижимостью и высокими технологиями. При этом общее состояние 10 самых богатых людей составляет 40% всего списка.