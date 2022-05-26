Ньон, Швейцария, 26 мая, 2022, 11:28 — ИА Регнум. Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин заявил, что не уверен в том, что российские клубы смогут снова играть в еврокубках. Об этом 26 мая сообщает Sky Sport Italia.

Uefa.com Александер Чеферин

«Все мы недооценивали ситуацию в предыдущие месяцы. Никто не мог предположить, что разразится такой конфликт. Когда это началось, мы все думали, что это продлится пару недель», — сказал Чеферин.

По его словам, сейчас очень сложно предсказывать, что произойдёт дальше, и нет уверенности, что что российские клубы смогут снова выступать в еврокубках.

Он добавил, что УЕФА «сделает всё возможное», чтобы украинские клубы смогли играть в своих турнирах.

Напомним, 2 мая УЕФА отстранил российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях в сезоне 2022/23.

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