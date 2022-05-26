Санкт-Петербург, 26 мая, 2022, 11:10 — ИА Регнум. Несмотря на затраты, сложность и стресс, которые будут сопровождать высшие учебные заведения России во время перехода от Болонской системы образования к специалитету, плюсов от этих изменений больше, чем минусов, считает доцент кафедры государственного и муниципального управления СЗИУ РАНХиГС, кандидат социологических наук Дарья Щербакова.

Felix Ling Преподаватель в ВУЗе

Напомним, Болонская система в России просуществовала около 20 лет, пока в мае текущего года Министерство науки и высшего образования РФ не объявило о начале формирования своей системы подготовки кадров в системе высшего образования. Как пояснила ИА REGNUM эксперт, переход будет поэтапным. Только к 2024 году ведомство подготовит перечень специальностей, которые перейдут на новую схему подготовки.

«Я думаю, это будут самые востребованные на сегодняшний день на российском рынке специальности, направленные на импортозамещение и укрепление отечественной промышленности», — предположила Щербакова, добавив, что где-то год потребуется для разработки новых программ подготовки и начала приемной компании. Затем совершится постепенный переход от одной схемы подготовки к другой.

«Какое-то время, предполагаю, в одних стенах будут готовить и бакалавров (вероятно, с возможностью перевестись на специалитет) и специалистов», — добавила она.

Плюсов в отказе от Болонской системы, по мнению собеседницы агентства, довольно много. Благодаря этому шагу высшее образование станет однозначным и понятным для работодателя.

«Если мы говорим о российском работодателе. Обучение в рамках привычного нам специалитета — это образование на год больше, более углубленное в рамках выбранного образовательного направления», — пояснила Дарья Щербакова, указав, что будет больше шансов, что студент дойдет до конечной стадии высшего образования.

«Сейчас конец — это диплом магистра. То есть в сумме шесть лет образования. И не каждый согласен столько учиться. Это и дорого, и откладывает выход на рынок труда подготовленных специалистов», — пояснила эксперт.

Кроме того, есть шанс, что пополнится численность аспирантов. При Болонской системе получению научной степени предшествует девять лет обучения (4-2-3). Эта долгая дистанция, с которой сходят, в том числе, по причине материальной необеспеченности.

«Мы получим более образованных специалистов. Болонская система дает возможность поменять направление подготовки после окончания бакалавриата. Можно стать бакалавром, например, по химии, а пойти в магистратуру по юриспруденции. Так мы получаем недоученных химиков и не получивших базовых знаний юристов», — отметила доцент СЗИУ РАНХиГС, отметив, что четыре года мало для подготовки специалиста, готового к современным запросам рынка труда.

«Многие студенты вообще останавливали свое обучение на четырехлетнем дипломе. Потому что магистратура предлагает меньше бюджетных мест, а значит меньше шансов поступить и продолжить бесплатное обучение», — сказала Дарья Щербакова.

Что касается минусов перехода, то их, по мнению эксперта, немного. Во-первых, это вероятная потеря части иностранных студентов, приезжавших в Россию за универсальным для мира дипломом.

«Этот минус можно нивелировать, разработав механизм выдачи двойного диплома», — предположила собеседница ИА REGNUM.

Во-вторых, может нарушиться международный студенческий обмен. Хотя найти решение этой задачи можно, было бы желание желание у западного мира к международному обмену. В-третьих, уход от Болонской системы довольно затратный процесс, который вряд ли пройдет гладко.

«Любой переход сопряжен с ошибками. Переходный процесс — это в любом случае стресс для всех участников. Высшее образование только привыкло и настроилось на работу в режиме бакалавриат-магистратура, как снова всё видоизменяется», — пояснила Дарья Щербакова.

В-четвертых, возможна потеря высокопрофессиональных кадров, просто уставших от перемен.