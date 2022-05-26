Донецк, 26 мая, 2022, 10:46 — ИА Регнум. За минувшие сутки силы ДНР уничтожили 47 украинских националистов. Об этом 26 мая сообщает Народная милиция Донецкой Народной Республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Ополчение ДНР

За последние сутки группировка войск ДНР уничтожила 47 украинских националистов, а также нанесла противнику потери в военной технике. В частности, уничтожены 152-мм САУ «Акация», два танка, три БМД, а также полевой склад с боеприпасами.

Также военнослужащие ДНР уничтожили 152-мм буксируемую пушку-гаубицу «Мста-Б», три БМП и один танк.