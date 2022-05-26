Москва, 26 мая, 2022, 10:32 — ИА Регнум. Если власти РФ свернут курс на индустриализацию, то рубль начнут ослаблять для поддержки экспортеров на горизонте одного-двух лет. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 мая заявил доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Перепелица.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Период дорогого рубля продлится до момента переоснащения предприятий и проведения реиндустриализации в России, крепкий рубль выгоден импортерам и инвесторам, которые планируют развертывать новые производства на территории РФ, — сказал Перепелица. — Данный процесс при последовательной политике проведения индустриализации займёт от трех до пяти лет. Если же курс на индустриализацию будет свёрнут, то рубль начнут ослаблять для поддержки экспортеров на горизонте одного-двух лет».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Никита Моисеев заявил, что в условиях высоких цен на энергоносители и ухода иностранных компаний рубль может продолжить укрепляться.