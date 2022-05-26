Луганск, 26 мая, 2022, 10:29 — ИА Регнум. Народная милиция Луганской Народной Республики пытается сберечь украинских солдат, поэтому проводит агитационную работу. Об этом 26 мая заявил представитель НМ ЛНР Иван Филипоненко.

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«Народная милиция ЛНР стремится сберечь жизни украинских солдат и призывает сложить оружие, так, артиллерийскими подразделениями оборонного ведомства продолжаются мероприятия по залистовыванию позиций ВСУ агитационными листовками», — сказал он.

В ежедневной сводке милиции сказано, силы ЛНР за сутки нанесли потери противнику в живой силе и военной технике. Уничтожено ещё 17 националистов, пять БТР, девять единиц автотехники.