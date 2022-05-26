Москва, , 10:29 — REGNUM Российские власти смогли оперативно отреагировать на введённые санкции, стабилизировать валютный курс и переориентировать экономику на работу с восточными партнерами. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 мая заявил доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Перепелица. Так он прокомментировал выводы экспертов германского издания Deutsche Wirtschafts Nachrichten о том, что Западу так и не удалось сломить российскую экономику.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Кроме того, в глобальной экономике и в условиях тотальной цифровизации санкции не оказывают существенного влияния, — сказал он. — Всегда есть возможность использовать посреднические логистические и коммерческие структуры, что позволяет обходить любые санкции. Очевидно, что российская экономика так или иначе понесла потери от введения санкций: ряд логистических цепочек был разорван, часть валютных резервов была потеряна. Но долгосрочный эффект от санкций, скорее всего, достигнут не будет, так как российская экономика переориентируется на других поставщиков и покупателей, а также адаптирует финансовые и логистические структуры».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что санкционное давление на РФ в итоге оборачивается негативными последствиями для всей мировой экономики.

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