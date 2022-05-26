Воронеж, , 10:20 — REGNUM Демонтаж сооружений на площадке Воронежской атомной станции теплоснабжения завершён, основная часть объектов разобрана до фундамента. Концерн «Росэнергоатом» готов передать площадку в собственность правительства Воронежской области, об этом сообщила пресс-службе концерна.

Площадка недостроенной Воронежской атомной станции теплоснабжения https://www.rosenergoatom.ru

«Сейчас на площадке находятся несколько объектов недвижимости — это три фундаментные плиты, которые можно использовать по любому назначению, а также насосная станция, два резервуара, компрессорная станция, цех химводоочистки (его было решено сохранить, так как это целый корпус с большими помещениями), а также административное здание и три площадки», — прокомментировал директор директора филиала Концерна «Дирекция строящейся ВАСТ» Анатолий Сачков.

Площадка в 8,5 га будет передана в безвозмездное пользование Воронежской области, решение должно быть принято летом 2022 года, процесс передачи займёт до трёх месяцев.

Воронежскую атомную станцию теплоснабжения (ВАСТ) начали строить в конце 1980-х годов, в 1990-м строительство было заморожено. Только в 2015 году было принято решение о ликвидации ВАСТ.