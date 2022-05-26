Ростов-на-Дону, 26 мая, 2022, 10:10 — ИА Регнум. Российско-украинскую границу пересекли ещё более 15 тыс. мирных жителей, покинувших своих дома в Донбассе и на Украине. Об этом сегодня, 26 мая, информирует пограничное управление ФСБ России по Ростовской области.

Александр Погожев ИА REGNUM Волонтеры помогают донести к автобусу сумки

«За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекло свыше 15 тысяч граждан», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM сообщало, что в Ростовской области с 19 февраля действует режим ЧС. С начала массовой эвакуации мирного населения Донбасса в Россию прибыли около 1,2 млн человек. Вынужденные переселенцы размещаются на Дону, а также отправляются в другие регионы России.