Пекин, 26 мая, 2022, 10:06 — ИА Регнум. В нынешней ситуации крайне важно, чтобы все заинтересованные стороны приложили максимум усилий для урегулирования конфликта вокруг Украины мирным путём посредством переговоров. Об этом в телефонной беседе с главой МИД Франции Катрин Колонна заявил министр иностранных дел Китая Ван И.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

«Крайне важно, чтобы все стороны прилагали совместные силы и делали больше того, что способствует установлению мира и продвижению переговоров, а не подливали масла в огонь», — подчеркнул представитель китайского внешнеполитического ведомства, слова которого приводятся на сайте правительства Китая.

Китайский дипломат подчеркнул, что в настоящее время ситуация в районе конфликта «усложняется и имеет тенденцию к продолжительности». В этой связи он отметил посреднических усилиях, которые предпринимает Франция, заявив, что Пекин «продолжит играть конструктивную роль» в этом вопросе «своими методами».

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Как сообщало ИА REGNUM, переговоры об урегулировании конфликта между Россией и Украиной были приостановлены в мае по инициативе Киева. Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова будет начать переговоры с Россией после того, как вернёт свои территории.

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