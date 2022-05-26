Лозанна, Швейцария, , 09:51 — REGNUM Использование спортсменами на соревнованиях политической, расовой и религиозной пропаганды запрещено исполнительным комитетом Международной федерации гимнастики (FIG). Об этом 26 мая сообщает пресс-служба FIG.

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Отмечается, что исполкомом FIG была одобрена новая редакция кодекса поведения, усиливающая правила, которые касаются защиты всех участников соревнований.

«Теперь в нем содержится положение, запрещающее любой тип демонстрации или использование политической, религиозной и расовой пропаганды на турнирах», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 мая дисциплинарная комиссия Фонда гимнастической этики (GEF) отстранила на один год российского гимнаста Ивана Куляка, вышедшего на церемонию награждения на этапе Кубка мира с изображением буквы Z на форме. При этом буква Z стала одним из символов спецоперации Вооруженных сил РФ по денацификации Украины.