Москва, 26 мая, 2022, 09:49 — ИА Регнум. С выходом России из Болонской системы образования следует отказаться от ЕГЭ и вернуть старые классические выпускные экзамены в школах. Как передает корреспондент ИА REGNUM 26 мая, об этом заявил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.

Иван Шилов ИА REGNUM ЕГЭ

«Очень надеюсь, что скоро в школах откажутся от ОГЭ, ЕГЭ, вернутся старые классические выпускные школьные экзамены, а вузы прекратят выпускать так называемых бакалавров и магистров. Любой работодатель вам скажет, что бакалавр — это недоучка. В СССР были инженеры, специалисты с нормальным пятилетним образованием, и надеюсь, что министерство возродит эту систему», — сказал Миронов.

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков завил о выходе России из Болонской системы и начале разработки новых образовательных вузовских стандартов.