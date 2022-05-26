Олимпия, США, 26 мая, 2022, 10:07 — ИА Регнум. Губернатор штата Вашингтон Джей Инсли быстро отреагировал на кровавую бойню в начальной школе в Техасе, перечислив в микроблоге меры по контролю за оружием, которые принял штат, находящийся под контролем демократов. В конце он добавил: «Ваша очередь, Конгресс», сообщает 26 мая Associated Press.

Geoffrey Fairchild Стрельба

Однако его призыв к Конгрессу, вероятно, ни к чему не приведет, тем более что в большинстве штатов становится всё меньше ограничений на оборот оружия. За исключением нескольких штатов, где руководят демократы, большинство в последние годы не предпринимали никаких действий по контролю за оружием или же активно двигались в направлении расширения прав на владение оружием.

Это объясняется тем, что они либо находятся под политическим контролем республиканцев, которые выступают против ограничений, либо политически разделены и не могут сдвинуться ни туда, ни сюда.

«Вот я в положении, когда могу что-то сделать, могу внести законопроект, и все-таки знать, что он почти наверняка никуда не пойдет, — это заставляет чувствовать себя беспомощным», — говорит Грег Лединг, демократ в законодательном собрании Арканзаса, которое контролируется республиканцами. Он безуспешно добивался принятия законов, которые позволили бы властям изымать огнестрельное оружие у тех, кто представляет опасность для себя или окружающих.

После массового убийства 24 мая в начальной школе в Увалде, штат Техас, в результате которого погибли 19 учеников и два учителя, демократы — губернаторы и сенаторы — по всей стране обратились к Конгрессу и своим законодательным органам с настоятельной просьбой принять ограничения на огнестрельное оружие. Республиканцы в основном призывали к усилению мер по охране психического здоровья и защите школ, например, увеличению количества охранников.