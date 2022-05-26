Донецк, , 09:51 — REGNUM До подготовки к референдумам в Херсонской и Запорожской областях нужно выстроить органы власти и обеспечить людям нормальную жизнь. Об этом заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Денис Пушилин Andrew Butko

По его словам, сейчас усилия, в том числе со стороны ДНР, сконцентрированы на выстраивании государственного управления. После этого можно будет в полной мере говорить о проведении референдумов и выборов.

«Нам важно помочь сейчас и в Херсонской области, нам важно сейчас и в освобожденной части Запорожской области выстроить органы управления», — сказал Пушилин в интервью РИА Новости.

Система управления, добавил он, нужна для жизнеобеспечения населения освобождённых территорий и выстраивания экономики. Нюансы заключаются в том, понадобится ли на каких-то временных условиях их присоединение к ДНР, или нет. Но главная задача — обеспечить людям возможность нормальной жизни.

Как сообщало ИА REGNUM, глава ДНР заявил, что силы республики присутствуют на территории Херсонской, Запорожской и Харьковской областей Украины.

Читайте также: Пушилин рассказал, в какие области Украины вошли силы ДНР