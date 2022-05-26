Москва, 26 мая, 2022, 09:41 — ИА Регнум. 12 июня на улице Арбат напротив дома 33 (Дом Лосева) состоится открытие выставки «Великие философы России». Организаторы выставки — Дом Лосева — научная библиотека и мемориальный музей и Фонд возрождения национальных традиций «Новый век» — выбрали тридцать два имени, тридцать две биографии философов и писателей, составляющих цвет российской мысли.

Иван Шилов ИА REGNUM Алексей Лосев

Портреты авторов будут сопровождаться биографическими справками, цитатами, изображениями самых известных книг. Среди имён — Николай Бердяев, Сергей Булгаков, Владимир Вернадский, Александр Зиновьев, Иван Ильин, Алексей Лосев, Владимир Соловьев, Павел Флоренский и другие. Перед посетителями выставки предстанут судьбы великих сынов России, составивших славу русской философии в мире.

Выставка будет проходить в рамках проекта «Возвращение на Родину: философские кластеры как механизм формирования культурного кода новой России, к 100-летию «Философского парохода» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Партнерами проведения выставки выступили Российское историческое общество, Синодальный отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата и телеканал «Спас» информационное агентство ИА REGNUM, Биографический институт Александра Зиновьева — их логотипы размещены на щитах выставки.

Участие в деле мемориализации имен великих сынов России, философов, известных во всем мире — одна из важнейших задач, которую ставит перед собой Дом Лосева, наряду с популяризацией российского философского наследия.

Торжественное открытие выставки состоится в День России 12 июня в 15:00.

В церемонии открытия примут участие представители руководства Департамента культуры города Москвы, председатель правления Российского исторического общества К. И. Могилевский, руководитель совета московского отделения Российского исторического общества, заместитель председателя Московской городской думы С. Орлов, председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата В. Легойда, главный редактор мнформационного агентства ИА REGNUM М. Колеров, руководитель Биографического института Александра Зиновьева О. Зиновьева, директор ГБУК г. Москвы «Дом А. Ф. Лосева», вице-президент Русского ПЕН-центра В. Семенов, а так же представители научной общественности и творческих союзов, СМИ, писатели, студенты философских факультетов ВУЗов и заинтересованные жители и гости столицы.

Справочная информация о церемонии открытия и аккредитация СМИ по телефону: +7 (499)24 114 19 pr@domloseva.ru