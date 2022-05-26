Донецк, 26 мая, 2022, 09:35 — ИА Регнум. Развитие военной спецоперации на севере Донецкой Народной Республики важно ускорить. Об этом 26 мая заявил глава ДНР Денис Пушилин. Такую необходимость он объяснил проблемами с обеспечением водой Донецка, Макеевки, Горловки.

ИА REGNUM Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин

«Для нас очень важным является северное направление. Именно сейчас — в контексте поставок воды, обеспечения водой городов Донецк, Макеевка, Горловка. Именно там, где сейчас тяжёлая ситуация с водообеспечением», — подчеркнул Пушилин в беседе с РИА Новости.

Он добавил, что это «связано с тем, что противник при первой возможности перекрыл поставки воды».

«А с учётом того, что ещё шесть подъёмов, шесть участков опасных на протяжении там к Славянску находятся, то нам нужно ускоряться», — отметил глава ДНР, указав, что при наличии возможности взорвать любые узлы водообеспечения, «противник применит это на практике».

Кроме того, потребуется и время на восстановление водообеспечения, что необходимо сделать до наступления холодов, добавил Пушилин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава ДНР Денис Пушилин. заявил, что силы Донецкой Народной Республики в настоящее время присутствуют на территории Херсонской, Запорожской и Харьковской областей Украины. По его словам, немаловажным для военнослужащих ДНР является освобождение Харькова.