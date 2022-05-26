Краснодар, 26 мая, 2022, 09:32 — ИА Регнум. Изменения в транспортном сообщении запланированы в Краснодарском крае в преддверии курортного сезона, об этом 26 мая сообщила пресс-служба администрации края.

Admkrai.krasnodar.ru Пляж Анапы

В частности, теперь добраться в Анапу стало проще железнодорожным транспортом — число вагонов увеличено в два раза, в расписание включили 19 дополнительных составов в мае, 32 — в июне. В частности, добавлены поезда на курорт из Минска, Красноярска, Екатеринбурга, Мурманска, Томска, Иркутска, Новокузнецка, Кирова, Уфы и Смоленска. Увеличено число междугородних автобусных рейсов. Так, в июне будет запущено 138 автобусов, это в два раза больше, чем курсировало в 2021 году. Дополнительные автобусы появятся в том числе в крымскую Ялту, а также в Сочи, Волгодонск, Шахты, Пятигорск, Апшеронск, Ростов-на-Дону, Черкесск, Астрахань.

В Геленджик, куда добрать самолётом пока невозможно, с 5 мая можно доехать на автобусе маршрута «Новороссийск — Ставрополь». С 12 мая начал работу маршрут «Анапа — Сочи», с 16 мая курсирует автобус «село Дивноморское — Краснодар», с 23 мая — «Геленджик — Нальчик». Также можно долететь до аэропорта в Сочи, а оттуда добраться автобусными маршрутами. С июня планируется запустить два новых автобусных маршрута — «Геленджик — Москва» и «Геленджик — Шуя (Ивановская область)».

В Сочи общественный транспорт в курортный сезон до аэропорта будет ходить круглосуточно. По городу автобусы будут работать до 23:00, в Адлер можно будет добраться до 24:00.

Также увеличивают количество пассажирских автобусов и рейсов в сторону прибрежных поселков Туапсинского района.

Как сообщало ИА REGNUM, с 24 февраля действует временный запрет на работу 11 аэропортов юга России, в числе которых аэропорты Краснодара, Геленджика и Анапы, а также Симферополя и Ростова-на-Дону.