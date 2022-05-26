Майами, США, , 09:24 — REGNUM «Бостон Селтикс» одержал победу над «Майами Хит» в пятом матче финала Восточной конференции плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 90:83.

Джелейн Браун в составе баскетбольного клуба «Бостон Селтикс» (сс) Keith Allison

Самым результативным игроком матча стал защитник «Бостона» Джейлен Браун, на счету которого 25 очков. В составе «Майами» центровой Эдрис Адебайо набрал 18 очков.

Таким образом, «Бостон» вышел вперёд в серии — 3:2. Следующий матч пройдёт 28 мая.

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