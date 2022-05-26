«Бостон» вышел вперед в серии плей-офф НБА с «Майами»
Майами, США, 26 мая, 2022, 09:24 — ИА Регнум. «Бостон Селтикс» одержал победу над «Майами Хит» в пятом матче финала Восточной конференции плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 90:83.
(сс) Keith Allison
Джелейн Браун в составе баскетбольного клуба «Бостон Селтикс»
Самым результативным игроком матча стал защитник «Бостона» Джейлен Браун, на счету которого 25 очков. В составе «Майами» центровой Эдрис Адебайо набрал 18 очков.
Таким образом, «Бостон» вышел вперёд в серии — 3:2. Следующий матч пройдёт 28 мая.