Белгород, 26 мая 2022, 09:26 — REGNUM Школьник из приграничного белгородского села, встречающий участников специальной военной операции, вдохновил кондитеров на создание шоколада «Алёшка», сообщил в социальных сетях губернатор Вячеслав Гладков.
Белгородская кондитерская фабрика выпустила специальную серию тёмного шоколада. На обёртке — мальчик в шлемофоне, отдающий воинское приветствие, и сирень.
Пробную партию шоколада уже отвезли военнослужащим в госпитали, и тем, кто сейчас находится на передовой. Угостили и героя соцсетей. Купить в магазине эту сладость нельзя.
Как сообщало ИА REGNUM, школьника за поддержку солдат поблагодарило и Минобороны РФ.
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