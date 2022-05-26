Белгород, , 09:26 — REGNUM Школьник из приграничного белгородского села, встречающий участников специальной военной операции, вдохновил кондитеров на создание шоколада «Алёшка», сообщил в социальных сетях губернатор Вячеслав Гладков.

Белгородский шоколад «Алёшка» Телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Белгородская кондитерская фабрика выпустила специальную серию тёмного шоколада. На обёртке — мальчик в шлемофоне, отдающий воинское приветствие, и сирень.

«Честный и искренний ребенок провожает и встречает наших военных и делится с ними своим тёплом, которое идёт от чистого сердца. Но именно этого ребятам сейчас и не хватает: знать, что дома ждут, знать, что дома ими восхищаются вот такие же мальчишки, как Алёша… Он наш народный герой», — уверен губернатор.

Пробную партию шоколада уже отвезли военнослужащим в госпитали, и тем, кто сейчас находится на передовой. Угостили и героя соцсетей. Купить в магазине эту сладость нельзя.

Как сообщало ИА REGNUM, школьника за поддержку солдат поблагодарило и Минобороны РФ.

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