Нью-Дели, , 09:26 — REGNUM Индия продолжает закупать у России нефть и обсуждает способы оплаты, чтобы выбрать наилучший. Об этом сообщает 26 мая газета The Times of India.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

Источники издания отмечают, что создание механизма для расчёта за поставки российской нефти в рупиях и рублях продолжается, но окончательного решения пока нет. Способы оплаты обсуждаются, «условия скидок пока не согласованы».

Ранее газета сообщала, что Россия переместилась с 10-го на четвёртое место в списке поставщиков нефти для Индии. Доля российской нефти выросла в Индии до рекордных 6%. Если в марте Россия поставляла около 66 тыс. баррелей в сутки, то в апреле объём вырос до примерно 277 тыс. баррелей в сутки. Рост объёма продолжится на фоне низких цен.

Как сообщало ИА REGNUM, Индия рассчитывает покупать у России нефть по цене ниже $70 за баррель.

Читайте также: Индия рассчитывает закупать российскую нефть менее чем за $70 за баррель