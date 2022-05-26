Донецк, 26 мая, 2022, 09:00 — ИА Регнум. Украинские войска совершили обстрел города Ясиноватая в Донецкой Народной Республике. Об этом 26 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Система залпового огня «Град»

Очередная атака зафиксирована в 8:20. Из Авдеевки по Ясиноватой украинские боевики выпустили десять ракет, применив установку РСЗО «Град».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Ясиноватую обстреляла артиллерия ВСУ.