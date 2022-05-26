Кишинёв, 26 мая, 2022, 08:54 — ИА Регнум. Антикоррупционная прокуратура Молдавии направила в суд запрос на арест задержанного экс-президента страны Игоря Додона сроком на 30 суток. Об этом сообщила журналистам пресс-секретарь Генпрокуратуры Марианна Керпек.

Иван Шилов ИА REGNUM Додон

Заседание суда назначено на 10:00 (совпадает с московским) 26 мая. Также следователи настаивают на аресте второго подозреваемого по этому делу.

Напомним, 24 мая в домах у Додона и его родственников провели обыски. Политика задержали на 72 часа. Ему предъявили обвинение в «пассивной коррупции», «незаконном обогащении» и «измене родине». Экс-президент назвал это дело «надуманным», а обвинения «ложными».