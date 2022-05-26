Москва, 26 мая, 2022, 08:52 — ИА Регнум. В Донецкой и Луганской Народных Республиках содержатся около 8 тысяч украинских пленных. Об этом 26 мая сообщил посол ЛНР в России Родион Мирошник.

Министерство обороны России Сдача в плен боевиков с «Азовстали»

«Пленных много. Конечно, их больше на территории Донецкой Народной Республики, но у нас тоже хватает, и сейчас общая цифра где-то в районе восьми тысяч», — сказал дипломат в эфире канала «Соловьёв Live».

По его словам, ежедневно это число увеличивается — «добавляются буквально сотни».

Как сообщало ИА REGNUM, МЧС России обезвредило в республиках Донбасса примерно 24 тыс. взрывоопасных предметов.