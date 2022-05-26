Сеул, 26 мая, 2022, 08:52 — ИА Регнум. Представители Центрального банка (ЦБ) Южной Кореи приняли решение повысить учётную ставку на 0,25%, до 1,75%. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей ЦБ.

Me Здание Банка Кореи в Сеуле

Данное решение было принято 25 мая в ходе заседания комитета по денежно-кредитной политике.

Известно, что нынешнее решение было принято в связи с растущим инфляционным давлением, вызванным длительными перебоями в цепочках поставок, а также ростом цен на нефть и другое сырьё.

Нынешнее повышение ставки стало третим в текущем году. ЦБ повышал ставку на 0,25% в январе и апреле текущего года.

Ранее на этой неделе ряд экспертов предположил, что Банк Кореи повысит учетную ставку для борьбы с инфляцией.

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