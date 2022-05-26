Москва, 26 мая, 2022, 08:50 — ИА Регнум. В Москве гастрономический фестиваль «Рыбная неделя в Москве» пройдет с 27 мая по 5 июня на 23 площадках: четыре из них распложены в центре столицы и 19 — в других округах, сообщается на портале мэра столицы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Фестиваль «Рыбная неделя»

На прилавках торговых шале москвичи могут найти рыбу и морепродукты от поставщиков со всей России. Более 500 московских ресторанов предложат посетителям особое рыбное меню.

В рамках фестиваля «Рыбная неделя 4 июня на Гольяновском пруду пройдут мастер-классы по гребле на лодках класса «Дракон». Также в программе фестиваля гастрономические шоу, кулинарные мастер-классы, выступления артистов и лекции опытных рыбаков.

Как сообщает ИА REGNUM, в 2022 году гастрономический фестиваль «Рыбная неделя» в Москве пройдет в шестой раз.

Читайте подробнее: «Рыбная неделя» подарит москвичам скидки до 40%