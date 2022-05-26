Сеул, , 08:26 — REGNUM Южная Корея в качестве очередной партии помощи киевскому режиму направит на Украину противогазы и фильтры к ним на $1,1 млн. Об этом со ссылкой на представителя министерства обороны 26 мая сообщает агентство Yonhap.

Противогаз

По его информации, очередная (третья) поставка из Южной Кореи поможет Киеву дополнительными средствами радиационной, химической и биологической защиты. На территорию Украины противогазы из Японии могут прибыть до конца июня.

Несмотря на неоднократные просьбы Киева поставить на Украину вооружения, Сеул ограничивался лишь направлением в зону конфликта нелетальных предметов военного назначения. В частности — защитных касок, бронежилетов и медикаментов.

Как сообщало ИА REGNUM, увеличение объёмов военной помощи Украине обсуждалось в ходе переговоров французского министра иностранных дел Катрин Колонны и главы украинского МИД Дмитрия Кулебы.

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