Тирана, , 08:23 — REGNUM Итальянский футбольный клуб «Рома» стал первым в истории победителем Лиги конференций. Об этом 26 мая сообщает.

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо Aleksandr Osipov

В финале турнира «Рома» одержала победу над нидерландским «Фейеноордом» со счётом 1:0. Встреча прошла в столице Албании Тиране. Единственный гол в матче забил полузащитник «Ромы» Николо Дзаньоло на 32-й минуте матча.

«Рома» начала еврокубковый сезон с отборочного этапа Лиги конференций, где в раунде плей-офф обыграла по сумме двух матчей турецкий «Трабзонспор». На групповом этапе подопечные Жозе Моуринью заняли первое место в группе, опередив норвежский «Будё-Глимт», украинскую «Зарю» и болгарский ЦСКА, и вышли в 1/8 финала.

В плей-офф турнира «Рома» обыграла нидерландский «Витесс» (1:0, 1:1), в «Будё-Глимт» (1:2, 4:0) и английский «Лестер Сити» (1:1, 1:0).

Турнир проводился впервые в истории.