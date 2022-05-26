Токио, 26 мая, 2022, 07:52 — ИА Регнум. В Японии разгорается скандал в связи с обвинениями председателя нижней палаты парламента Хироюки Хосоды в предполагаемых домогательствах к журналисткам. Об этом 26 мая сообщает газета The Asahi.

Япония

По её информации, оппозиционные партии в ходе слушаний намерены потребовать расследования предъявленных 78-летнему мэтру японской политики обвинений.

Ранее о фактах неоднократных приставаний Хосоды к аккредитованным в парламенте журналисткам дважды сообщал еженедельник Shukan Bunshun. В связи с чем отрицающий всё политик заявил, что не исключает подачи против еженедельника судебного иска.

По словам руководителя парламентской фракции основной оппозиционной Конституционно-демократической партии Сумио Мабути, поведение Хосоды «постыдно, если информация соответствуют действительности», и требует проведения расследования.

Как сообщало ИА REGNUM, бывшего министра комплексных экологических преобразований Франции Николя Юло подозревают в изнасиловании и сексуальных домогательствах.