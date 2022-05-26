Вашингтон, 26 мая, 2022, 07:10 — ИА Регнум. Попытки Соединённых Штатов изолировать Россию, сделав её общемировым изгоем, обречены на провал. Такой вывод сделал автор статьи, опубликованной 25 мая в американском издании Politico.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

Ошибка Вашингтона в том, что мировые державы, кроме США и Европы, рассматривают ситуацию на Украине исключительно как региональный конфликт и не желают поступаться своими национальными интересами ради желания США изолировать Россию.

В частности, Индия, Бразилия, Мексика, ЮАР, Индонезия в создавшейся ситуации предпочитают продвигать свои экономические и стратегические интересы. Турция и Израиль не считают, что спецоперация может быть поводом для изоляции России, а тем более её ослабления. По мнению правительств этих двух государств, усилия международного сообщества надо сосредоточить не на осуждении России, а на переговорах по Украине. Санкционные меры и другие рестрикции, направленные против Москвы, не смогут помочь положить конец противостоянию.

Большая часть стран Ближнего Востока тоже придерживается нейтральных, либо очень сдержанных позиций по ситуации на Украине. А Южная Африка считает, что причиной обострения кризиса, перешедшего в противостояние России и Украины, стало навязчивое стремление США расширить НАТО.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Китае отметили страдания Евросоюза от энергетического кризиса и экономической нестабильности, вызванных антироссийскими санкциями.