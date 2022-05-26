Нью-Дели, 26 мая, 2022, 06:51 — ИА Регнум. Телеведущая индийского телеканала Амрин Бхат погибла в результате нападения вооруженных боевиков на союзной территории Джамму и Кашмир в Индии, сообщает пресс-служба местной полиции.

Кашмир

По предварительным данным, нападение совершили террористы из группировки «Лашкар-э-Тайба» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). При этом в момент нападения с Бхат находился ее несовершеннолетний сын. Ребенок получил ранение, врачи оценивают его состояние как стабильное.

Отмечается, что в район происшествия уже направлены вооруженные силы Индии. Сейчас там проводится спецоперация по поиску и поимке террористов.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 апреля на союзной территории Джамму и Кашмир в Индии силовики ликвидировали троих террористов из группировки «Лашкар-э-Тайба» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Отмечалось, что это было уже четвертое столкновение силовиков с боевиками за прошедшие дни.