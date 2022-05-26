Давос, Швейцария, 26 мая, 2022, 06:34 — ИА Регнум. Европейский континент рискует потерять Латинскую Америку, как он уже потерял Россию. Об этом на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил глава минэкономики Бразилии Паулу Гедес, сообщает портал G1.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Бразилия

«Я сказал европейцам, что они потеряли Россию и теперь потеряют Латинскую Америку. И они останутся одни, если не поймут, что надо интегрироваться», — сказал Гедес.

По его словам, в свете разрыва производственных связей из-за ситуации вокруг Украины и пандемии коронавируса у Бразилии есть возможность стать поставщиком продуктов питания.